مزارعو الديوانية

2022/03/15 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عدد من المزارعين في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن امتناعهم من تسويق محاصيلهم الزراعية هذا الموسم واوضحوا اسباب ذلك.

وقال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية سعد كميل، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عددا من المزراعين في محافظة الديوانية اتخذوا قرار بالامتناع عن تسويق محاصيلهم الزراعية للحكومة هذا الموسم".

وأوضح أن "اسباب هذا القرار يعود لارتفاع اسعار الاسمدة والمبيدات مع عدم صرف المستحقات المالية لسنتين".

وبين أن "الحكومة تحاول القفز على المشكلة من خلال رفع اسعار المحاصيل وهي بالاصل لم تسلم المبالغ المستحقة للمزارعين".

فيما قال المزارع حيدر ناهي الشبلاوي من قضاء غماس، إن "اغلب المزارعين اتفقوا على هذا القرار ، فلن نسوق المحاصيل للحكومة حتى تصرف مستحقاتنا".

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