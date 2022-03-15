الهند.. محكمة تؤيد القرار المثير للجدل بشأن

2022/03/15 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة هندية، الثلاثاء، حظرا على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا، في حكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة، وفقا لرويترز.

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