كركوك تعتزم انشاء مركز لإصلاح الأحداث ودار لإيواء المشردين

2022/03/15 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تَعتزم مفوضية حقوق الإنسان في كركوك تضمين توصياتها المرفوعة إلى الجهات العليا، فتح مركز لإصلاح وتأهيل الأحداث في المحافظة، ودار لإيواء المشردين، إضافة إلى حث الأحداث على إكمال دراستهم وتأهيلهم ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع.وقالت مديرة مكتب كركوك لمفوضية حقوق الإنسان ضمياء محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مكتبها وبناء على ما […]

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