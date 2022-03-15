زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس: نعطيكم فرصة للنجاة

2022/03/15 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة فيديو تم تحميلها على "تيليغرام"، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة إلى الجنود الروس، وقدم لهم "فرصة للنجاة" إذا استسلموا للقوات الأوكرانية.

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