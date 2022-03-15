2022/03/15 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على 5 قنابر هاون مختلفة الانواع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة ومادة C4 في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة ومادة C4 في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).