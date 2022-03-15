زلزال يضرب جنوب الصحراء الغربية في مصر

2022/03/15 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مصر، على بعد 67 كيلومترا شرق واحة "باريس" بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وفي التفاصيل، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية ضربت البلاد على بعد 67 كيلومترا شرق واحة "باريس" بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قوة حدوث الزلزال بلغت 4.0 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.25 شرقا، وخط عرض 24.51 شمالا، وبعمق 10 كيلومترات، لافتا إلى أن تلك الهزة الأرضية في تمام الساعة الـ03:1 فجرا.

المصدر: وكالات

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