النقل تعلن قرب تشغيل العدادات في التكسي

2022/03/15 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، الثلاثاء، أنها تعكف حالياً على وضع التعليمات الخاصة بتطبيق قانون نقل الركاب بمركبات الأجرة واستخدام (عداد التكسي).وقال مدير الشركة عبد العظيم الساعدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة تعكف حالياً على وضع التعليمات الخاصة بتطبيق قانون نقل الركاب بمركبات الأجرة واستخدام (عداد التكسي)، إلى جانب تنظيم […]

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