الإعمار تعلن عن أكثر من 70 مشروعاً لتأهيل الطرق والجسور

2022/03/15 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الإعمار والبلديات العامة، الثلاثاء، أن هناك أكثر من 70 مشروعا لتأهيل الطرق والجسور يجري تنفيذها وتمويلها بواسطة القرض الالماني والبنك الدولي.وقال مدير دائرة الطرق والجسور جاسم كاظم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة تنفذ أكثر من 70 مشروعا ضمن خطتها الاستثمارية بتمويل من القرض الالماني والبنك الدولي، حيث وصل قسم […]

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