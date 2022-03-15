"تعمد الخلوة" والإيذاء الإباحي.. السعودية تضيف مخالفات جديدة لنظام العمل

2022/03/15 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية الإبلاغ عن الإيذاء الإباحي والتحرش و"تعمد الخلوة" في تطبيقها "معا للرصد المخصص للإبلاغ الإلكتروني عن مخالفات العمل، وذلك وفق ما نشرت صحف سعودية.

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