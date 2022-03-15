2022/03/15 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عثرت البعثة الألمانية ومعهد الآثار في برلين على قارب بالقرب من مدينة الوركاء الأثرية في محافظة المثنى يعود للألف الثاني قبل الميلاد.وقالت مسؤولة الشرق في معهد الآثار الألماني سيمون فيوم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدراسات الأولية تدل أن القارب يعود للألف الثاني قبل الميلاد”.وأضافت فيوم، أن “البعثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف قارب يعود للألفية الثانية قبل الميلاد في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف قارب يعود للألفية الثانية قبل الميلاد في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).