2022/03/15 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EAzm0LBckBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. #أوكرانيا .. تعرض مبنى مؤلف من 10 طوابق إلى أضرار جسيمة جراء قصف روسي استهدف العاصمة #كييف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. #أوكرانيا .. تعرض مبنى مؤلف من 10 طوابق إلى أضرار جسيمة جراء قصف روسي استهدف العاصمة #كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).