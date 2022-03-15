2022/03/15 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D9fxZ1UHXYQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان محمد_زكي يغني باللغة الكوردية: أغاني الموصل تجمع بين الروحية الكوردية والعربية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان محمد_زكي يغني باللغة الكوردية: أغاني الموصل تجمع بين الروحية الكوردية والعربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).