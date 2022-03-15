٢٠٢٢ - رسل بشير الجبوري

2022/03/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رسل_بشير_الجبوري تغيرت٢-;-٠-;-٢-;-٢-;-تغيرا كثيرا من الوقت الذي كان فيه (الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح)من الوقت الذي شعرت فيه بإني لوحديأدركت حينها أن يجب أن أعيش لي لنفسي لذاتي لكوني انا فما من وعد يوفئ وما من حب يدوم وما من صدفه تجمعتغيرت كثيراأصبحت لا اعاتبلا اناقشبل اكتفي بمسح محادثه،انهاء مكالمه، والابتعاد كل ما يرهق عقليماعدت كما كنت ولم يعد شيئ كما كان الحياة مد ......





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