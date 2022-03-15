العراق يعتزم الانضمام لاتفاقيات دولية بهدف الحد من الهجرة

2022/03/15 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفتْ وزارة العدل، الثلاثاء، عن سعي العراق للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من مشكلة الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين ومكافحة عصابات التهريب.وقال مدير حقوق الإنسان في الوزارة محمد التركي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين بما يضمن […]

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