القبض على خمسة متهمين وضبط أربع عجلات محملة بنفط غير رسمي في بغداد

2022/03/15 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط أربع عجلات محملة بمنتوج نفطي غير رسمي في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "معلومات وردت إلى مركز شرطة نفط شمال بغداد، تفيد بوجود أشخاص يستقلون عجلات شاحنة، ويحملون خزانات بلاستيكية محلمين بمنتوج نفطي، دون إي موافقات رسمية".

وأضاف البيان، أن الأشخاص الخمسة "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل أحد مراكز شرطة النفط، لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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