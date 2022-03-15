رئيس شركة فايزر يوجه رسالة لكل متلقي اللقاح

2022/03/15 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس شركة فايزر أن معظم متلقي لقاح

بفايزر سيحتاجون إلى جرعة رابعة من

اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد

لحمايتهم من العدوى.

وأضاف الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا

خلال مقابلة على قناة «سي بي إس»،

الأحد، ع

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