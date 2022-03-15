علاوي:العراق أصبح أضحوكة للعالم

2022/03/15 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة

الوطنية المدنية اياد علاوي، الاحد،

من تشكيل حكومة عراقية “لاحول لها

ولاقوة” بسبب الخلافات السياسية،

مشيراً إلى أن “العراق اصبح اضحوكة

للعالم”.

وقال علاويفي حديث ص

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