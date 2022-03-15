عالية نصيف تطالب بمنع أمين بغداد من السفر خارج العراق لحين إكتمال استجوابه

2022/03/15 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف بمنع سفر امين

بغداد خارج العراق لحين إكتمال

استجوابه تحت قبة البرلمان.

ودعت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية

عليه اليوم، رئاسة مجلس الوزراء

والقضاء والادعاء العام الى " إصدار

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