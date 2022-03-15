محليا.. ارتفاع طفيف باسعار الدولار

2022/03/15 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

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ارتفاع طفيف باسعار الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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