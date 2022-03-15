2022/03/15 | 10:50 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، دعم بلاده النتيجة الحاصلة والتوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والتوافقات مع سائر التيارات السياسية في العراق.
وقال مسجدي في تصريحات تابعتها |/المعلومة/، ان “هذا البون والشرخ بين القوى الشيعية لا ينبغي ان يستمر ونامل بالوصول الى توافق سواء في موضوع الكتلة الاكبر او اختيار رئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني: ندعم التوافق بين الاطار والتيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، دعم بلاده النتيجة الحاصلة والتوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والتوافقات مع سائر التيارات السياسية في العراق.
وقال مسجدي في تصريحات تابعتها |/المعلومة/، ان “هذا البون والشرخ بين القوى الشيعية لا ينبغي ان يستمر ونامل بالوصول الى توافق سواء في موضوع الكتلة الاكبر او اختيار رئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني: ندعم التوافق بين الاطار والتيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني: ندعم التوافق بين الاطار والتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).