السفير الإيراني: ندعم التوافق بين الاطار والتيار

2022/03/15 | 10:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، دعم بلاده النتيجة الحاصلة والتوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والتوافقات مع سائر التيارات السياسية في العراق.وقال مسجدي في تصريحات تابعتها |/المعلومة/، ان “هذا البون والشرخ بين القوى الشيعية لا ينبغي ان يستمر ونامل بالوصول الى توافق سواء في موضوع الكتلة الاكبر او اختيار رئيس الوزراء […]

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