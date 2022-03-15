2022/03/15 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حمل عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، الكتل الكبيرة مسؤولية تعطل الدور التشريعي للبرلمان، فيما أشار الى استمرار المفاوضات على توزيع اللجان ورئاساتها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدور التشريعي للبرلمان معطل، وهذا الأمر تتحمله الكتل الكبير باعتبارها صاحبة أكبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدور التشريعي للبرلمان معطل وهذه الجهة تتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدور التشريعي للبرلمان معطل وهذه الجهة تتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).