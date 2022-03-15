قتيلان على الأقل بقصف مبنى سكني في كييف

2022/03/15 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت ضربة صاروخية طالت مبنى سكنيا في كييف، الثلاثاء، عن مقتل شخصين على الأقل، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني، في وقت تعرضت فيه عدة مناطق من العاصمة لهجمات.

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