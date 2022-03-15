موسكو تجند ألف سوري للقتال في أوكرانيا

2022/03/15 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة الجيش الأوكراني أن روسيا أقامت معسكرات لإيواء وتدريب مرتزقة من سوريا قرب الحدود الأوكرانية.

وبحسب بيان لهيئة الأركان الأوكرانية فإن هذه المعسكرات أقيمت في منطقتي روستوف الروسية وغوميل البيلاروسية، وأشارت إلى أن موسكو جنّدت أكثر من ألف شخص خلال الأيام الماضية، في حين وصل نحو أربعمئة بالفعل إلى روسيا.

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