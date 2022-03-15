2022/03/15 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نائبي رئيس البرلمان حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله إلى أربيل

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