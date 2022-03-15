الإعمـار: خطة كبيرة تشمل 70 مشروعاً لتأهيل الطرق العامة بين المحافظات

2022/03/15 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت وزارة الإعمار والبلديات العامة أن هناك أكثر من 70 مشروعا لتأهيل الطرق والجسور يجري تنفيذها وتمويلها بواسطة القرض الالماني والبنك الدولي.

وقال مدير دائرة الطرق والجسور جاسم كاظم في تصريح: إن الدائرة تنفذ أكثر من 70 مشروعا ضمن خطتها الاستثمارية بتمويل من القرض الالماني والبنك الدولي، حيث وصل قسم منها إلى نسب متقدمة، بينما توقف قسم آخر بسبب تلكؤ الشركات”.

وبين أن من “ضمن المشاريع المهمة إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة – الفجر – آل بدير في ذي قار، إذ وصل تنفيذه إلى نسبة 60 بالمئة، وله دور حيوي في ربط المحافظات الجنوبية بالوسطى بطريق المرور السريع رقم 6والحدود العراقية ـ الإيرانية”.

وأضاف أن “ممرات الطرق الخارجية تشهد حوادث مرورية كثيرة، وعليه ارتأت الدائرة تنفيذ العشرات من مشاريع الممرات الثانية منها طريق كربلاء – رزازة وطريق كوت – بدرة – مهران”.

وتابع كاظم أن “هناك 25 مشروعا لصيانة الطرق والجسور مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب إنجاز مشاريع طارئة بوقت قياسي مثل إنشاء سياج لجسر الجادرية بعد تضرره، وكذلك مفاصل التمدد لجسر الطابقين”.

ولفت إلى “الوصول إلى نسبة 93 بالمئة من مشروع إعادة إعمار وتأهيل جسر الكوير الكونكريتي في نينوى بعد تعرضه لأعمال إرهابية من قبل عصابات داعش الإرهابية بكلفة مالية قاربت خمسة ملايين يورو”.

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