انفجار عبوة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي ضمن حدود السماوة

2022/03/15 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة المثنى.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "انفجار عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود السماوة".

واضاف، ان "الانفجار لم يؤدي الى اصابات تذكر".

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