تفاؤل مشوب بالحذر.. تقارب الصدر والمالكي ينتج سيناريوهات وتحديات ترافق تشكيل الحكومة - عاجل

2022/03/15 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقرير مترجم

بعد شهور من الجمود والتأجيلات حول من سيتولى منصب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في عملية صعبة وشاقة نحو تشكيل الحكومة ، يبدو أن الاتفاق أخيرًا ممكن ، وربما حتى محتمل جداً.

وقال تقرير امريكي اعده "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى" وترجمته (بغداد اليوم) ، ان "هذا التحول يرجع إلى مكالمة هاتفية جرت مؤخراً بين مقتدى الصدر - رئيس كتلة الأغلبية الحالية في الحكومة المكونة من حزبه إلى جانب حلفاء من السنة والأكراد - والمالكي ، رئيس الوزراء الاسبق الذي يمثل إطار التنسيق الشيعي ، والذي يتضمن الأحزاب السياسية الشيعية التي ضعف نفوذها خلال انتخابات العراق في أوائل تشرين الاول 2021"

واضاف التقرير ان "المطلعين على المحادثة بين الرجلين قالوا إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو من بادر بالاجتماع.



واجه بارزاني ضغوطًا غير مسبوقة في الأشهر القليلة الماضية من جبهات متعددة ، بما في ذلك الخلاف المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحكم غير المتوقع للمحكمة الفيدرالية العراقية بشأن القضية الطويلة الأمد المتعلقة بعائدات النفط في إقليم كردستان العراق لصالح بغداد على أربيل.ولهذه الأسباب مجتمعة ، كان من مصلحة بارزاني الحد من حدة الصراع بين الكتلتين السياسيتين الشيعيتين حول الترشيحات لرئاسة الوزراء ، وهو صراع يدور جنبًا إلى جنب مع التوترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول من سيشغل مقعد الرئاسة"

وتابع ان "ايران تراقب كل خطوة وليس من المستحيل ان يكون لها يد في دعوة الصدر والمالكي.



لكن على أي حال ، فقد ساهمت في الضغط على بارزاني داخليًا وقضائيًا للوصول إلى هذه النتيجة"

ولفت الى انه "بحسب مصادر مطلعة، فقد استمرت المحادثة بضع دقائق فقط، وبدا أن الجانبين يعيدان تأكيد مواقفهما ومبادئهما.



وأكد الصدر إصراره على حكومة ذات أغلبية وطنية".

ووضح التقرير الامريكي انه "رغم الخلافات المتبقية ، فإن أي اتصال بشأن هذه القضية هو علامة على تحرك في مسألة تشكيل الحكومة ، والتي بدت في الأسابيع الماضية مجمدة تمامًا.



الآن ، مع فتح باب الحوار بين الخصمين ، يبدو أن رفض الصدر العلني للعمل مع المالكي قد وصل إلى نهايته ، وافادت مصادر بأن الرجلين يلتقيان الآن شخصيًا لمناقشة القضية بشكل أكبر".

واشار الى ان "هذا التحول أثار تفاؤلاً مشوبًا بالحذر بعد ورود أنباء عن نية مقتدى الصدر ترشيح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الوزراء - وهو خيار أعلن إطار التنسيق الشيعي أنه سيدعمه.



رداً على ذلك ، بدأت تلك بعض الجماعات التي تعتبر نفسها ذات توجه سياسي مع إطار التنسيق حملة ضد ترشيح جعفر الصدر ، واصفة ترشيحه على منصات التواصل الاجتماعي بـ "الخيار البريطاني".ومع ذلك ، ليست هذه الجماعات فقط هي التي لديها مخاوف بشأن ترشيحات جعفر.



ويخشى آخرون داخل الحركة الإسلامية الشيعية من تداعيات استخدام اسم محمد باقر الصدر كورقة رابحة رداً على التراجع العام في شعبيتها ، لا سيما بين الشباب.



إن وزن الرمز الشهيد لمحمد باقر الصدر قد يأتي بنتائج عكسية في الواقع إذا فشل جعفر الصدر في مهمته المحفوفة بالمخاطر كرئيس وزراء لدولة تواجه العديد من التحديات.



مثل هذا الفشل من شأنه أن يكسر هيبة رمز المرجع الديني محمد باقر الصدر ويساهم بشكل أكبر في إضعاف الجسم الإسلامي الشيعي"

يعتقد صالح الحمداني - صحفي ومدون عراقي ، أن "مقتدى الصدر قد يضطر في الوقت الحاضر للاتفاق مع إطار التنسيق ، لكن إجماعهم لن يدوم طويلاً"

ووضح أن "الصدر وإطار التنسيق سيظلان متنافسين على السلطة ، وأن الصدر لا يمكن السيطرة عليه ، وأن مجموعته الكبيرة والقوية من مؤيديه توفر وسائل لتعطيل المجال السياسي في البلاد.



مع الخلاف الأول بين الجانبين ، ستنتهي جميع الرهانات"

من ناحية أخرى يرى الكاتب والباحث في الشأن العراقي، الفضل أحمد، أن "مثل هذا الإجماع سيطلق حركة احتجاجية ثانية في العراق"

وأشار إلى أن "الاحتجاجات الكبيرة السابقة في أوائل تشرين 2019 كانت مدفوعة بارتفاع معدلات البطالة والفقر وازدراء النخب الواضح للشعب العراقي.



مع بقاء هذه العوامل اليوم وعدم ظهور أي حل لهذه القضايا في الأفق ، من الطبيعي توقع عودة الاحتجاجات في المستقبل وزيادة حدتها"

ويتوقع الفضل، أنه "إذا تم تشكيل حكومة توافقية جديدة في العراق ، فإنها ستكون ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الاحتجاجات - مما قد يجعلها آخر حكومة في النظام الحكومي العراقي تم تشكيلها بعد عام 2003"

يتأرجح المشهد السياسي العراقي الحالي بين سيناريوهين: إما أن تكون هناك حكومة توافقية تعني العودة إلى الخيار الذي يعرفه السياسيون العراقيون جيدًا ، أو محاولة تجربة خيار سياسي آخر - خيار الأغلبية مع كتلة معارضة حقيقية - من أن الدولة لم تتعامل بعد.



الخيار الأول سيؤجج الشارع الذي بالكاد هدأ بعد انتفاضة تشرين.



أما الخيار الثاني فآلياته ونتائجه غير معروفة.

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