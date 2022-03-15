نائب يتحدث عن “انفراجة سياسية” خلف الكواليس

2022/03/15 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس النواب حيدر علي شيخان الجبوري، الثلاثاء، عن انفراجة سياسية تجري خلف كواليس الاروقة السياسية، مشيرا الى أن الحكومة ستتشكل وفق ما مرسوم لها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الجبوري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة ستتشكل وفق ما مرسوم لها، وسيسير الوضع كما هو […]

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