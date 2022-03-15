الرئيس التنفيذي لـ

2022/03/15 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف المساعدة في درء موجة أخرى من "كوفيد-19"، سيحتاج الناس إلى جرعة رابعة من اللقاح، حسبما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا لشبكة "سي بي إس"، يوم الأحد.

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