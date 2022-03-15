انتقدت السعودية.. الأمم المتحدة: الإعدام بدون محاكمة عادلة قد يرقى لـ

2022/03/15 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، السعودية إلى إلغاء عقوبة الإعدام مشيرة إلى أن إعدام المسجون دون تلقيه محاكمة عادلة قد يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".

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