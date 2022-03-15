2022/03/15 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد.وتم الإعلان عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الأولى في البلاد خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشأة فردو النووية.وكان قد أعلن في وقت سابق، أن حماية المنشآت النووية قد تم […]

ظهرت المقالة إيران..



تأسيس حرس ثوري لحماية المنشآت النووية أولاً على ايرث نيوز.

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