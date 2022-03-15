طقس العراق.. غبار واستمرار في انخفاض درجات الحرارة

2022/03/15 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعد

الغبار واستمرار في انخفاض درجات

الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أ

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