بالصور:من غرفة صغيرة فيها ثلاث منتسبين ...الاف الفقراء والايتام يتسلمون مساعدات المرجعية الدينية العليا

2022/03/15 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلما يسكن حبيب الفقراء المرجع الديني

الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني في

دار صغيرة بحي متواضع وزقاق ضيق بمدينة

النجف القديمة التي يسكنها الفقراء

ومنه تقاد امور الرعية والناس ويغاث

الملهوف والمحتاج

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