إيران: التبادل التجاري مع العراق سيصل الى 9 مليارات دولار

2022/03/15 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، أن التبادل التجاري بين البلدين سيصل الى تسعة مليارات دولار نهاية العام الإيراني الحالي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مسجدي في تصريحات اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الجزء الرئيس من حاجة العراق في المجال التجاري يتم توفيره من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، […]

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