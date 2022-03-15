2022/03/15 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، أن التبادل التجاري بين البلدين سيصل الى تسعة مليارات دولار نهاية العام الإيراني الحالي.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مسجدي في تصريحات اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الجزء الرئيس من حاجة العراق في المجال التجاري يتم توفيره من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: التبادل التجاري مع العراق سيصل الى 9 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، أن التبادل التجاري بين البلدين سيصل الى تسعة مليارات دولار نهاية العام الإيراني الحالي.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مسجدي في تصريحات اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الجزء الرئيس من حاجة العراق في المجال التجاري يتم توفيره من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: التبادل التجاري مع العراق سيصل الى 9 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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