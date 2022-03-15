القبض على أخطر تاجر مخدرات في بغداد - عاجل

2022/03/15 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على أخطر تاجر مخدرات في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعملية امنية خاطفة، تمكن ابطال مكافحة مخدرات من القبض على اخطر تاجر مخدرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وتحديداً منطقة الشعلة".وأضافت، أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات وصدور اومر القبض بحقه"، مبينة، أن "القوة توجهت الى منزله في مدينة الشعلة وطوقت المكان بالكامل بعد محاولة من قبل المتهم للهروب ومواجهة القوات الامنية".

وتابعت، أن "ابطال مكافحة المخدرات كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من القاء القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة الكرستال ورمانات واسلحة".

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