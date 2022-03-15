نائب سوري: وجود الموساد في اربيل يشكل تهديدا لأمن العراق وسوريا

2022/03/15 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار ، الثلاثاء ، ان القصف الصاروخي الذي استهدف مقر الموساد الاسرائيلي في اربيل جعل الكيان الصهيوني واعوانه يتخبطون، محذرا من أن وجود الموساد في اربيل يشكل تهديدا لأمن العراق وسوريا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الصواريخ […]

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