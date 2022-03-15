صاروخ “كاليبر”المجنح يشارك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

2022/03/15 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعرف إلا القليل قبل 7 أكتوبر عام 2015 عن صاروخ “كاليبر” الروسي المجنح.لكن بعد أن أصابت صواريخ ” كاليبر” أهداف الإرهابيين في سوريا بدقة فائقة عرفها العالم كله.وفي صباح يوم 24 فبراير الماضي فوجئ الجيش الأوكراني بضربات جوية بعيدة المدى وجهتها صواريخ “كاليبر – إم” إلى الأهداف الأرضية، بما فيها المطارات ومستودعات […]

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