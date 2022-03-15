2022/03/15 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الهندي، الثلاثاء، عن "مراجعة إجراءات تشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة"، بعد إطلاق صاروخ بطريق الخطأ على باكستان الأسبوع الماضي.

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