إليكم ما يتوقعه الخبراء في العام الثالث من جائحة فيروس كورونا

2022/03/15 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأمور تتحسن مع دخول الولايات المتحدة العام الثالث من جائحة "كوفيد-19".ولا تزال اللقاحات فعالة بشكل جيد في إبقاء الناس على قيد الحياة وعدم دخولهم إلى المستشفى، وهناك زيادة في إمكانية الوصول إلى الفحوصات والعلاجات.

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