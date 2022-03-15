زيباري لمسجدي: انت بحاجة لدورة دبلوماسية في القانون الدولي

2022/03/15 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، تصريحات السفير الايراني ايرج مسجدي التي ادلى بها في تجمع أقيم بمدينة كربلاء.

وقال في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ان السفير الإيراني بحاجة الى الدخول في دورة دبلوماسية وقانونية في القانون الدولي والعلاقات الدولية، بعد إعلانه ان قصف أربيل لاعلاقة له بسيادة العراق.

وسأل زيباري السفير قائلاً: وهل هذا الموقف بداية لمزيد من التصعيد وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بدلاً من التصدي لاسرائيل في سوريا و لبنان و غزة.

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