ناشيونال انترست: تبعات قصف اربيل الخطيرة تتجاوز حدود العراق

2022/03/15 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة ناشيونال انترست الأميركية في تقرير صحفي، إن هذه ليست المرة الأولى التي تدعي فيها إيران أنها تمتلك معلومات عن وجود مقار استخباراتية إسرائيلية في إقليم كردستان.

وعدت المجلة ايضاً أن الغارة الأخيرة ليست سوى أحدث تصعيد في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.

واضاف التقرير أن إيران أصبحت أكثر حساسية للوجود الإسرائيلي، منذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني مطلع 2020 ،محذراً من أن نوايا إيران في العراق تشكل مخاطر على الولايات المتحدة.

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