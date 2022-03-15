قتيلان على الأقل في قصف طال مبنى سكنيا في كييف

2022/03/15 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخصان على الأقل في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف، بينما أفادت وسائل اعلام بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت الوسائل أنه عمودا من الدخان شوهد يرتفع من بعيد، مشيرة الى انه أحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية.

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