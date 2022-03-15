2022/03/15 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب في الديوانية .

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): "تكثيفاً للجهد الاستخباري الميداني في متابعة مراكز التجميل والعيادات الطبية وبعد استحصال الأوامر القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية من إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب جلدية يمارس عمله في عيادته بشهادات مزورة".

وأضاف أنه"تم تدوين أقوال المتهم أصولياً وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص منتحل صفة طبيب في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص منتحل صفة طبيب في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).