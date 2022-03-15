تظاهرة في ديالى لانقاذ مصادر رزق 20 الف فلاح

2022/03/15 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من مزارعي ديالى، الثلاثاء، لانقاذ مصادر رزقهم بعد موجة الجفاف القاسية التي ضربت 70% من مناطق المحافظة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من مزارعي ديالى خرجوا في تظاهرة وسط بعقوبة للمطالبة بانقاذ الزراعة التي تمثل مصدر رزق اكثر من 20 الف […]

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