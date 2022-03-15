2022/03/15 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، إلقاء القبض على منتحل صفة

طبيب في الديوانية .

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تكثيفاً للجهد

الاستخباري الميداني في متابعة مراكز

التجميل والعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص منتحل صفة طبيب في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص منتحل صفة طبيب في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).