الزاملي من أربيل: العراق لا يهدد دول الجوار

2022/03/15 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن

العراق لا يهدد دول الجوار، فيما أشار

الى أن لدى العراق علاقات حسن جوار مع

جميع دول الجوار.

يتبع..

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