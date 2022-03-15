وفد إيراني يصل ذي قار لافتتاح ملحق للقنصلية في المحافظة

2022/03/15 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد إيراني الى المحافظة، للمباشرة باعمال افتتاح ملحق للقنصلية الايرانية، لمنح الفيز واجراءات السفر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “وفدا من السفارة الايرانية في العاصمة بغداد، وصل صباح اليوم، الى ذي قار للمباشرة باعمال […]

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