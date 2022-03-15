استقدام محافظ ذي قار السابق لإقدامه على ارتكاب مخالفات وظيفية

2022/03/15 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وقالت الهيئة إن قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق على خلفية قيام المتهم بتأليف لجنةٍ لتعويض الجرحى والشهداء، فضلاً عن إصدار قراراتٍ بصرف أموال دون سند قانوني لافتةً إلى أنَّ ذلك يُعَدُّ مخالفة لقانون تعويض المتضررين جَرَّاء العمليات العسكريَّة .

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