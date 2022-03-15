امرأة تقاطع نشرة الأخبار في التلفزيون الروسي احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا

2022/03/15 | 11:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP – موسكو (أ ف ب) – اقتحمت موظفة في القناة الأولى الروسية استديو الأخبار الإثنين خلال بث النشرة المسائية التي تعد الأكثر مشاهدة في روسيا، لترفع لافتة خلف المذيعة تندد بالحرب في أوكرانيا.ويشكل هذا الحادث خرقا غير عادي للأمن في القناة التي يهيمن عليها الكرملين ويتابع برنامجها الاخباري “الوقت” الذي […]

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