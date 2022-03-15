مقتل فلسطينيين اثنين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

2022/03/15 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطينيان برصاص قوات إسرائيلية، الثلاثاء، وأصيب تسعة أشخاص بجروح، في مخيمي بلاطة وقلنديا بالضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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